السعودية اليوم / أمين العاصمة المقدسة يطلع على مقترح لتهيئة مسارات الدراجات الهوائية على الطرق بالمنطقة



مكة المكرمة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

اطّلع معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص, على مقترح مشروع تخصيص مسارات للدراجات الهوائية على الطرق بمكة المكرمة, الهادف لإيجاد بنية تحتية ترفيهية ورياضية تحقق تطلعات المجتمع والإسهام في دعم التنمية المستدامة والشاملة في مكة المكرمة ضمن مبادرة تهيئة المدن وجعلها صحية ومريحة للبيئة باستخدام أفضل وسائل التخطيط العمراني والتي تتطابق مع مضمون مبادرات ملتقى مكة الثقافي الأدبي " كيف نكون قدوة " بنسخته الثالثة لهذا العام.

واستمع معاليه إلى شرح عن المقترح من قبل عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى بمكة المكرمة الدكتور المهندس حسن طيب وقائد فريق دراجي مكة عبد الرحمن العمودي اللذين أوضحا آلية تهيئة ورسم مسارات مخصصة لممارسي هواية ركوب الدرجات الهوائية وفقًا لأنظمة السلامة المرورية المعتمدة ووفقًا للبنية التحية الحالية لتوفير طرق آمنة ولضمان سلامة ممارسي هذه

من جانبه أوضح مدير إدارة النقل والمرور المهندس علاء وقاد, أن المشروع يتناغم مع تحقيق رؤية المملكة 2030 من حيث التمكين لبناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي نشط واستخدام الرياضة كأداة أساسية لبناء حياة صحية سليمة وزيادة عدد ممارسي

يذكر أنه سيطبق المشروع في مرحلته الأولى بحي الملك فهد ( الإسكان ) بمكة المكرمة، على أن ترصد الإيجابيات والسلبيات في هذه المرحلة والعمل في المرحلة القادمة على تعميم الفكرة على شوارع أُخرى بمختلف مناطق مدينة مكة المكرمة .

// انتهى //

15:05ت م

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مكة المكرمة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واساطّلع معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص, على مقترح مشروع تخصيص مسارات للدراجات الهوائية على الطرق بمكة المكرمة, الهادف لإيجاد بنية تحتية ترفيهية ورياضية تحقق تطلعات المجتمع والإسهام في دعم التنمية المستدامة والشاملة في مكة المكرمة ضمن مبادرة تهيئة المدن وجعلها صحية ومريحة للبيئة باستخدام أفضل وسائل التخطيط العمراني والتي تتطابق مع مضمون مبادرات ملتقى مكة الثقافي الأدبي " كيف نكون قدوة " بنسخته الثالثة لهذا العام.واستمع معاليه إلى شرح عن المقترح من قبل عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى بمكة المكرمة الدكتور المهندس حسن طيب وقائد فريق دراجي مكة عبد الرحمن العمودي اللذين أوضحا آلية تهيئة ورسم مسارات مخصصة لممارسي هواية ركوب الدرجات الهوائية وفقًا لأنظمة السلامة المرورية المعتمدة ووفقًا للبنية التحية الحالية لتوفير طرق آمنة ولضمان سلامة ممارسي هذه الرياضة و مرتادي الطرق.من جانبه أوضح مدير إدارة النقل والمرور المهندس علاء وقاد, أن المشروع يتناغم مع تحقيق رؤية المملكة 2030 من حيث التمكين لبناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي نشط واستخدام الرياضة كأداة أساسية لبناء حياة صحية سليمة وزيادة عدد ممارسي رياضة ركوب الدرجات الهوائية وخدمة المجتمع المكي.يذكر أنه سيطبق المشروع في مرحلته الأولى بحي الملك فهد ( الإسكان ) بمكة المكرمة، على أن ترصد الإيجابيات والسلبيات في هذه المرحلة والعمل في المرحلة القادمة على تعميم الفكرة على شوارع أُخرى بمختلف مناطق مدينة مكة المكرمة .// انتهى //15:05ت م0163

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