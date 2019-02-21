السعودية اليوم / نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة



الدمام 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي بمناسبة تعيينه.

وبارك سموه للشيخ الثبيتي تعيينه, متمنياً له التوفيق في خدمة دينه ووطنه.

وتسلم سموه خلال الاستقبال التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمشروع تطوير العمل الميداني للرئاسة على مستوى المملكة وتقرير عن جهود الرئاسة العملية في الحج وتقرير للمؤتمر الوطني للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

واطلع الأمير أحمد بن فهد على ما تقدمه الهيئة في المنطقة من برامج توعوية وإرشادية لجميع شرائح المجتمع، منوهاً بما تبذله الهيئة ومنسوبوها من جهود توعوية وتثقيفية في المجتمع لأداء رسالتها في تطبيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

من جانبه أعرب الشيخ الثبيتي عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته السديدة لتطوير والارتقاء بالعمل في فرع الرئاسة بالمنطقة.

// انتهى //

15:01ت م

0159



الدمام 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي بمناسبة تعيينه.وبارك سموه للشيخ الثبيتي تعيينه, متمنياً له التوفيق في خدمة دينه ووطنه.وتسلم سموه خلال الاستقبال التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمشروع تطوير العمل الميداني للرئاسة على مستوى المملكة وتقرير عن جهود الرئاسة العملية في الحج وتقرير للمؤتمر الوطني للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.واطلع الأمير أحمد بن فهد على ما تقدمه الهيئة في المنطقة من برامج توعوية وإرشادية لجميع شرائح المجتمع، منوهاً بما تبذله الهيئة ومنسوبوها من جهود توعوية وتثقيفية في المجتمع لأداء رسالتها في تطبيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.من جانبه أعرب الشيخ الثبيتي عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته السديدة لتطوير والارتقاء بالعمل في فرع الرئاسة بالمنطقة.// انتهى //15:01ت م0159

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.