السعودية اليوم / الأمير أحمد بن فهد يستقبل نائب محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة



الدمام 16 جمادى الأخرة 1440 هــ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بالإمارة اليوم ، نائب محافظ الهيئة

وقدم سموه الشكر للدكتور الحمادي على الجهود التي بذلها في إدارة فرع الهيئة بالمنطقة، له سموه تعيينه الجديد ، ومتمنياً له التوفيق والسداد .

من جانبه نقل الدكتور الحمادي تحيات معالي محافظ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي وشكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على ما يلقاه فرع الهيئة بالمنطقة من متابعة واهتمام من قبل سموه .

// انتهى //

14:53ت م

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الدمام 16 جمادى الأخرة 1440 هــ الموافق 21 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بالإمارة اليوم ، نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور طامس بن علي الحمادي بمناسبة تعيينه نائباً ، وانتهاء فترة عمله كمديرعام لفرع الهيئة بالمنطقة الشرقية.وقدم سموه الشكر للدكتور الحمادي على الجهود التي بذلها في إدارة فرع الهيئة بالمنطقة، له سموه تعيينه الجديد ، ومتمنياً له التوفيق والسداد .من جانبه نقل الدكتور الحمادي تحيات معالي محافظ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي وشكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على ما يلقاه فرع الهيئة بالمنطقة من متابعة واهتمام من قبل سموه .// انتهى //14:53ت م0153

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