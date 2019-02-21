السعودية اليوم / وزير العدل المصري يستقبل معالي النائب العام



القاهرة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

استقبل معالي وزير العدل بجمهورية مصر العربية المستشار حسام عبد الرحيم اليوم، معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، يرافقه وفد قضائي رفيع المستوى من النيابة العامة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة العدل المصرية اليوم بأن اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك وتفعيل الاتفاقيات القضائية الموقعة بين البلدين في المجال الجنائي.

ولفت البيان إلى أن الزيارة تأتي تأكيدًا على عمق العلاقات المصرية

// انتهى //

14:51ت م

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القاهرة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واساستقبل معالي وزير العدل بجمهورية مصر العربية المستشار حسام عبد الرحيم اليوم، معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، يرافقه وفد قضائي رفيع المستوى من النيابة العامة.وأفاد بيان صادر عن وزارة العدل المصرية اليوم بأن اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك وتفعيل الاتفاقيات القضائية الموقعة بين البلدين في المجال الجنائي.ولفت البيان إلى أن الزيارة تأتي تأكيدًا على عمق العلاقات المصرية السعودية ، في إطار استراتيجية مشتركة بين البلدين، تستهدف دعم تبادل الخبرات القضائية بين جميع الدول العربية وتعزيز آواصر التعاون العربي المشترك.// انتهى //14:51ت م0152

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.