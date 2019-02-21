السعودية اليوم / الفريق العمرو: حريصون على دعم وتوطين صناعة قطع الغيار وتوفير احتياجات الدفاع المدني محليًا بجودة عالمية

الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسافتتح معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو اليوم, معرض دعم التصنيع المحلي لقطع غيار الآليات والتجهيزات الفنية بالمديرية العامة للدفاع المدني، الهادف لتحفيز ودعم هذه الصناعات محلياً وتوفير احتياجات الدفاع المدني بمعايير جودة عالمية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأكد معاليه في كلمته خلال حفل افتتاح المعرض, سعي المديرية وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تدعيم صناعة قطع غيار الآليات والتجهيزات الفنية للمديرية محليًا، وسد النقص في هذه القطع وتلافي طول فترة استيرادها من الخارج، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطني من خلال الإنتاج المحلي.ونوه الفريق العمرو في هذا الخصوص بمتابعة سمو وزير الداخلية للتوجيهات وحرصه على تعزيز صناعة قطع غيار الآليات والتجهيزات الفنية للمديرية العامة للدفاع المدني محليًا، دعمًا للاقتصاد الوطني والتزامًا بأهداف رؤية المملكة 2030.وقال: "إن هذا التوجه يسهم في توفير فرص تصنيعية جديدة أمام المصانع الوطنية، وتعرفها على احتياجات ومتطلبات المديرية العامة للدفاع المدني، وبناء علاقة إستراتيجية طويلة المدى مع القطاع الخاص في مجال التصنيع المحلي لقطع الغيار، كما سيتم العمل على إنشاء قاعدة بيانات فنية للقطع المراد تصنيعها، وإتاحتها للمصانع والشركات المحلية التي لديها القدرة على تصنيع هذه القطع، إضافة لسهولة تطبيق العينات المراد تصنيعها لدى الشركات والمصانع المحلية " .وأضاف أنه بتوفيق من الله ثم بفضل ما نجده من دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين، استطعنا وبقدرات وكوادر وطنية من منسوبي الدفاع المدني، وبالتعاون مع بعض المصانع المحلية صناعة العديد من القطع ذات الجودة العالية، وبتكلفة مادية أقل وفي وقت أقل، مؤكدًا أن المديرية العامة عازمة - بإذن الله - على أن يكون لها إسهامات جيدة ومؤثرة في برامج توطين صناعة قطع الغيار بالمملكة تمشيًا مع رؤية المملكة 2030.من جانبه أشاد مساعد المدير العام للشؤون الفنية بالدفاع المدني اللواء عمر البيز في كلمته خلال الحفل, بجهود المديرية العامة للدفاع المدني ممثلة بالشؤون الفنية للبحث عن شركاء في القطاع الخاص لتوطين صناعة قطع غيار الآليات والمعدات والتجهيزات الفنية، مبينًا أن ذلك يتماشى مع رفع كفاءة الإنفاق التي نصت عليها أهداف رؤية المملكة 2030، وأن الشؤون الفنية شاركت في سبيل ذلك في عدد من المعارض المتخصصة في مقدمتها معرض القوات المسلحة للتصنيع المحلي "أفد".بعد ذلك شاهد الجميع عرضًا لفيلم تعريفي عن دعم التصنيع المحلي، ثم قام معاليه بتكريم الشركات والمؤسسات الداعمة للتصنيع المحلي، ومنسوبي الإدارة العامة للصيانة، وتسليمهم الدروع وشهادات التقدير.إثر ذلك تجول معالي الفريق العمرو في أرجاء المعرض، وشاهد محتوياته، وحث الشركات المشاركة على مضاعفة جهودها لتدعيم صناعة قطع الغيار وتوسيع الإنتاج.// انتهى //14:47ت م0147