

نجران 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق21 فبراير 2019 م واس

اختتمت إدارة التدريب التربوي والابتعاث للبنات بتعليم نجران، اليوم برنامج "إعداد وتصميم الحقيبة التدريبية"، بمقر الإدارة بحضور27 متدربة.

وتضمن البرنامج الذي استمر ثلاثة أيام، وقدمته مشرفة التدريب بالإدارة، فاطمة القحطاني، مفهوم الحقيبة التدريبية، وأهميتها وأغراضها وخصائصها ومكوناتها، وأنواع وخطوات ومراحل تصميمها، ومعايير بناء الأنشطة التدريبية، وأساليب التدريب وأدوات التقويم وتطوير الحقيبة التدريبية ونقدها، وقامت المتدربات بتطبيقات عملية لإعداد حقائب تدريبية وخرائط ذهنية لها.

// انتهى //

14:40ت م

0138



نجران 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق21 فبراير 2019 م واساختتمت إدارة التدريب التربوي والابتعاث للبنات بتعليم نجران، اليوم برنامج "إعداد وتصميم الحقيبة التدريبية"، بمقر الإدارة بحضور27 متدربة.وتضمن البرنامج الذي استمر ثلاثة أيام، وقدمته مشرفة التدريب بالإدارة، فاطمة القحطاني، مفهوم الحقيبة التدريبية، وأهميتها وأغراضها وخصائصها ومكوناتها، وأنواع وخطوات ومراحل تصميمها، ومعايير بناء الأنشطة التدريبية، وأساليب التدريب وأدوات التقويم وتطوير الحقيبة التدريبية ونقدها، وقامت المتدربات بتطبيقات عملية لإعداد حقائب تدريبية وخرائط ذهنية لها.// انتهى //14:40ت م0138

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اختتام برنامج "إعداد وتصميم الحقيبة التدريبية" بتعليم نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.