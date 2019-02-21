السعودية اليوم / "قياس" يزور 2200 مدرسة لإصدار بطاقات دخول اختبارات للطالبات



الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

أنهى المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلًا بلجانه البالغ عددها 105 لجان, إصدار بطاقات دخول الطالبات للاختبارات, من خلال زيارة قرابة (2200) مدرسة على مستوى مناطق المملكة، تم خلالها إصدار أكثر من 2.300.000 بطاقة دخول.

ويعد مشروع إصدار البطاقات، مبادرة وطنية تبناها المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب، بهدف مساعدة الطالبات والمتقدمات لاختبارات المركز.

وأوضح المتحدث الرسمي مدير الاتصال والعلاقات والإعلام بالمركز الوطني للقياس إبراهيم الرشيد، أن هناك تنسيق مباشر مع إدارات التعليم في جميع مدن المملكة بتوجيه مدارس البنات لاستقبال فريق إصدار البطاقات للطالبات اللاتي لا يملكن إثباتًا معتمدًا خاصًا بهن، مضيفًا أن المشروع يستهدف جميع المتقدمات لاختبارات المركز الورقية والمحوسبة ( القدرات العامة، التحصيل الدراسي، كفايات المعلمات ).

// انتهى //

14:33ت م

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الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسأنهى المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلًا بلجانه البالغ عددها 105 لجان, إصدار بطاقات دخول الطالبات للاختبارات, من خلال زيارة قرابة (2200) مدرسة على مستوى مناطق المملكة، تم خلالها إصدار أكثر من 2.300.000 بطاقة دخول.ويعد مشروع إصدار البطاقات، مبادرة وطنية تبناها المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب، بهدف مساعدة الطالبات والمتقدمات لاختبارات المركز.وأوضح المتحدث الرسمي مدير الاتصال والعلاقات والإعلام بالمركز الوطني للقياس إبراهيم الرشيد، أن هناك تنسيق مباشر مع إدارات التعليم في جميع مدن المملكة بتوجيه مدارس البنات لاستقبال فريق إصدار البطاقات للطالبات اللاتي لا يملكن إثباتًا معتمدًا خاصًا بهن، مضيفًا أن المشروع يستهدف جميع المتقدمات لاختبارات المركز الورقية والمحوسبة ( القدرات العامة، التحصيل الدراسي، كفايات المعلمات ).// انتهى //14:33ت م0129

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