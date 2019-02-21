

إسلام أباد 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

لقي 14 شخصًا على الأقل حتفهم وأصيب العشرات وتشرد المئات جراء سلسلة الأمطار الغزيرة والسيول وتساقط الثلوج في باكستان.

وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم أن إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي يعد الأكثر تضررًا من الأمطار الغزيرة بسبب تعرضه لفيضانات وسيول أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وتشرد المئات من السكان المحليين.

من جانبها، أوضحت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية أن تسعة أشخاص قتلوا في المناطق الوسطى من باكستان بحوادث سببتها الأمطار الغزيرة بما في ذلك انهيار أسقف المنازل.

وأضاف المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث عمران زرغون، أن رجال الإغاثة يحاولون إنقاذ أشخاص من مناطق غمرتها الفيضانات والسيول في منطقة لسبيله بإقليم بلوشستان، مشيرًا إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ في المنطقة.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر حكومية في شمال باكستان عن مقتل شخصين جراء سقوط كتلة من الثلج على منزل سكني.

// انتهى //

14:18ت م

0126



إسلام أباد 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسلقي 14 شخصًا على الأقل حتفهم وأصيب العشرات وتشرد المئات جراء سلسلة الأمطار الغزيرة والسيول وتساقط الثلوج في باكستان.وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم أن إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي يعد الأكثر تضررًا من الأمطار الغزيرة بسبب تعرضه لفيضانات وسيول أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وتشرد المئات من السكان المحليين.من جانبها، أوضحت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية أن تسعة أشخاص قتلوا في المناطق الوسطى من باكستان بحوادث سببتها الأمطار الغزيرة بما في ذلك انهيار أسقف المنازل.وأضاف المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث عمران زرغون، أن رجال الإغاثة يحاولون إنقاذ أشخاص من مناطق غمرتها الفيضانات والسيول في منطقة لسبيله بإقليم بلوشستان، مشيرًا إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ في المنطقة.من جهة أخرى، ذكرت مصادر حكومية في شمال باكستان عن مقتل شخصين جراء سقوط كتلة من الثلج على منزل سكني.// انتهى //14:18ت م0126

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل 14 شخصًا جراء الأمطار والسيول والثلوج في باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.