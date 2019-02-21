شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يسلم المواطنين أراض مجانية والان مع التفاصيل

السعودية نيوز ٣٦٥ - سلّم وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أراضٍ مجانية لعدداً من المواطنين المستفيدين من الدعم السكني في عدد من المخططات التابعة لوزارة الإسكان في منطقة عسير.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمشاريع وزارة الإسكان في المنطقة، كما التقى وزير الإسكان بعدد من المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان واستمع لملاحظاتهم، وآرائهم حول المشاريع السكنية وجهود الوزارة التي تقدمها لخدمة المستفيدين في المنطقة.

وأكّد وزير الإسكان خلال لقائه بالمواطنين على حرص حكومتنا الرشيدة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله – بتسخير جهود الجهات الحكومية لخدمة المواطن، ومشدداً على أن وزارة الإسكان تعتبر المواطن هو الشريك الحقيقي لها، وأن ما تقدمه من خيارات وحلول سكنية تهدف لخدمة المواطنين وتذليل المعوقات والتحديات التي تواجههم، وتسخير كافة امكانياتها لخدمتهم في تملك المسكن الملائم.

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وتشهد منطقة عسير عدداً من المشاريع السكنية لتلبية احتياج المواطنين، حيث بدأ تنفيذ 3 مشاريع في مدنية أبها، ومحافظة خميس مشيط بالشراكة مع القطاع الخاص، تتميز بكونها مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، وبأسعار تبدأ من 357 ألف للشقق، و577 ألف للفلل، فيما أكد معالي وزير الاسكان أنه سيبدأ تسليم الوحدات السكنية للمواطنين على مراحل اعتباراً من العام الجاري 2019.

وأشار الحقيل إلى أن الوزارة تُراعي رغبات كافة المواطنين الراغبين في التملك، حيث بدأت فعلياً في عقود الطرح والترسية لتطوير 26 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 32 ألف قطعة أرض تمهيداً لتسليمها للمستفيدين المسجلين في قوائم الوزارة مجاناً، داعياً المواطنين إلى التواصل مع الوزارة للرد على الاستفسارات وتقديم الدعم لهم، حيث أن جميع منسوبي الوزارة يعملون لهذا الهدف، ويسعدون بتقديم الخدمة للمواطن من خلال قنوات التواصل أو زيارة فروع الوزارة، إضافة إلى تخصيص مركز عناية المستفيد للرد على الاستفسارات من خلال الرقم الموحد 199090.

وكان معالي وزير الإسكان التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وقدم له شرحاً عن خطط الوزارة وبرامج الدعم السكني التي تقدمها للمستفيدين في مدن ومحافظات المنطقة، وتم خلال اللقاء تسليم وحدات سكنية لعدد من مستفيدي الإسكان التنموي في المنطقة، ويبلغ إجمالي ما تم تخصيصه من برنامج “سكني” لمنطقة عسير منذ إطلاقه مطلع 2017 نحو 64.885 خياراً سكنياً وتمويلياً، تشمل 15.413 وحدة سكنية تحت الإنشاء “البيع على الخارطة” ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، و1.275 وحدة سكنية جاهزة، إضافة إلى 21.607 قرضاً عقارياً مدعوماً من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، و26,790 أرضاً تقدم بشكل مجاني للمستفيدين.