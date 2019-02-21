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أمير الشرقية يتسلم تقرير العمل الميداني لهيئة الأمر بالمعروف

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الخميس الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي بمناسبة تعيينه مديراً عاماً لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية.

وهنأ سموه أثناء اللقاء الشيخ الثبيتي داعياً الله التوفيق في خدمة دينه ووطنه.

وخلال اللقاء تسلّم سموه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمشروع تطوير العمل الميداني للرئاسة على مستوى المملكة وتقرير عن جهود الرئاسة العملية في الحج وتقرير للمؤتمر الوطني للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

من جانبه قدم الشيخ الثبيتي شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته ورسالته لمنسوبي الهيئة على حسن التعامل واللين والطيب مع الأخرين وإيصال النصيحة بطريقة مثالية.


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