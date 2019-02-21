شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية السجون : لم نصور مقطع" نزع الرتبة" وجار التحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أكدالمتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون أن المقطع المتداول الذي بدا فيه نزع رتبة أحد الأفراد وتجريده من بدلته العسكرية، ليس للمديرية علاقة بتصويره وتداوله، ويعتبر تصرفاً فردياً، وقد تم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المتسبب ومحاسبته.



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