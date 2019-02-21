شكرا لقرائتكم تكريم عدد من منسوبي شرطة مكة كشفوا غموض قضايا جنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

بناء على توجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، كرَّم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي عددًا من منسوبي شرطة العاصمة المقدسة (البحث الجنائي) ممن كان لهم دور بارز في كشف غموض عددٍ من القضايا الجنائية مؤخرًا، ونقل لهم خلال ذلك تحيات مدير الأمن العام وشكره وتقديره لما يبذلونه من جهود ميدانية مثمرة.

وبهذه المناسبة ثمن مدير شرطة منطقة مكة المكرمة لمدير الأمن العام دعمه وتشجيعه المستمر لمنسوبي أفرع الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة، مؤكدًا عزم رجال الأمن المخلصين على المضي قدمًا في تأدية مهامهم الأمنية بكل إخلاص وأمانة في خدمة أمن المجتمع وسلامته واستقراره.



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