شكرا لقرائتكم الجبير يبحث تعزيز التعاون مع نظيره الصيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، في بكين اليوم، وزير الخارجية في جمهورية الصين على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للصين.

وبتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في كافة المجالات.



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