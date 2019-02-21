شكرا لقرائتكم جموع المصلين تشيّع الشهيد المشايخ في بحر أبوسكينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بحر أبو سكينة

أدى جموع المصلين بمركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل عقب صلاة الظهر، اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب الرائد علي بن مبشر جابر المشايخ، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد في الحد الجنوبي.

وتقدم وكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم الفلقي المصلين بالجامع الكبير بحضور رئيس مركز بحر أبو سكينة حمود بن ظافر الحقباني وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية، والذي نقل عقب الصلاة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتعازي وزير الداخلية وأمير منطقة عسير لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

Advertisements

من جانبهم، أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعاً عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته، داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته.



مختارات المواقع المقترحة لملاعب الأربعة الكبار في الرياض وجدة



الأمير محمد بن سلمان يرسم ملامح النمر السعودي مع الهند وباكستان مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.