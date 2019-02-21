شكرا لقرائتكم السجون عن مقطع تجريد عسكري من بدلته: تصرف فردي ولا علاقة لنا بتصويره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت المديرية العامة للسجون، أن المقطع المتداول الذي بدا فيه نزع رتبة أحد الأفراد وتجريده من بدلته العسكرية ليس للمديرية العامة للسجون علاقة بتصويره وتداوله.

وشدد المتحدث الرسمي باسم مديرية السجون، أيوب بن حجاب بن نحيت، على أن هذا الأمر يعتبر تصرفًا فرديًا، وقد تم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المتسبب ومحاسبته.



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