شكرا لقرائتكم زين السعودية تتيح الطلب المسبق على سامسونج S10 والإطلاق 28 فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت “زين السعودية” عن توفر أحدث أجهزة “سامسونج” لدى فروعها اعتبارًا من 28 فبراير الجاري، كما أتاحت الشركة لعملائها فرصة الطلب المسبق على جهاز “سامسونج S10” اعتبارًا من 21 فبراير الجاري.

وحرصت “زين السعودية” على توفير أحدث أجهزة سامسونج الذكية (S10)، لعملائها بشكل سريع في السوق المحلية، فيما أكدت الشركة أن عملائها الحاليين والجدد، سيتمكنون من الحصول على الجهاز الجديد مجانًا عبر الاشتراك في باقتي 199، و299، لمدة 24 شهرًا.

Advertisements

وسيكون جهاز “سامسونج S10e” متاحاً مجاناً لمشتركي باقة 199 المفوترة ، فيما سيكون جهازي “سامسونج S10 و +S10” متاحاً مجاناً لمشتركي باقة 299 المفوترة ، وهي الأجهزة الذكية الأحدث التي تطلقها شركة “سامسونج” العالمية.

وتعتبر شركة “زين السعودية” إحدى أبرز الشركات الرائدة التي تسعى دائمًا إلى توفير أحدث الأجهزة الذكية لعملائها، حيث يتوفر “سامسونج S10e” وبشكل حصري في جميع فروعها الرئيسية ،كما أنها في الوقت ذاته تحرص دائمًا على توفير العروض المتميزة، التي تمكّن عملائها من الحصول على هذه الأجهزة بكل يسر وسهولة.

وأكدت “زين السعودية” أن الطلب المسبق على الجهاز الذكي الجديد الصادر من “سامسونج” بدأ في 21 فبراير الجاري عبر موقعها الإلكتروني، فيما سيكون الإطلاق الرسمي في 28 فبراير الجاري، وذلك من خلال أحد أبرز فروع “زين” في منطقة الرياض، كما سيكون الإطلاق الرسمي في مناطق أخرى بتاريخ 2 مارس المقبل.



مختارات المواقع المقترحة لملاعب الأربعة الكبار في الرياض وجدة



الأمير محمد بن سلمان يرسم ملامح النمر السعودي مع الهند وباكستان مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.