الان تتابع “قياس” يصدر بطاقات اعتماد للطالبات في 2200 مدرسة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365:

يعتبر مشروع إصدار البطاقات، مبادرة وطنية تبناها المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب، بهدف مساعدة الطالبات والمتقدمات لاختبارات المركز، اللاتي لا يملكن هوية وطنية أو إثبات معتمد لإثبات هويتهن.

وأوضح المتحدث الرسمي، مدير الاتصال والعلاقات والإعلام بالمركز الوطني للقياس إبراهيم الرشيد، أن هناك تنسيق مباشر مع إدارات التعليم في جميع مدن المملكة بتوجيه مدارس البنات باستقبال فريق إصدار البطاقات للطالبات اللاتي لا يملكن إثبات معتمد خاص بهن، مضيفاً أن المشروع يستهدف جميع المتقدمات لاختبارات المركز الورقية والمحوسبة ( القدرات العامة، التحصيل الدراسي، كفايات المعلمات ).

وأشار إلى أن اللجان المخصصة لهذا المشروع أنهت زيارتها للمدارس حيث بلغ عددها اللجان ( 105 ) لجنة، تم خلالها زيارة قرابة (2200) مدرسة على مستوى مناطق المملكة، منوهاً إلى أن عدد البطاقات التي قام المركز بإصدارها للمتقدمات منذ بداية المشروع أكثر من 2.300.000 بطاقة دخول .