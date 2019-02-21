الان تتابع وفاة معلم بالطائف بأزمة قلبية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبدالله العازمي: انتقل إلى رحمة الله تعالى معلم اللغة العربية بابتدائية الغافقي بالطائف، فهد بن حمود الدعجاني، إثر نوبة قلبية تعرض لها، وستقام الصلاة عليه بعد عصر اليوم، في جامع العباس. فيما نقل مدير مكتب التعليم بالحوية ناصر الشهري تعازيه لقائد المدرسة ومنسوبيها في وفاة الزميل سائلا الله له المغفرة والرحمة

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