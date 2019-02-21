الان تتابع مدير “المرور”: لا يوجد نص قانوني لتسجيل مخالفة بسبب كمية الوقود والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال اللواء محمد البسامي، مدير الإدارة العامة للمرور، إنه لا يوجد نصّ في نظام المرور يقول بتسجيل مخالفة حينما يصل البنزين إلى الربع.

وأضاف أنه بالإمكان العودة إلى جداول المخالفات للتحقّق من مصداقيّة مثل هذه المقاطع.