شكرا لقرائتكم خبر عن أمير منطقة جازان بالنيابة يلتقي وزير الصحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جازان)

ألتقى أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز اليوم (الخميس), وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

ورحب أمير منطقة جازان بالنيابة في مستهل اللقاء بوزير الصحة والوفد المرافق, راجياً لهم التوفيق في زيارتهم للمنطقة.

وتم خلال اللقاء بحث الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة لأهالي المنطقة والمقيمين بها, والسعي الدائم لتوفير أفضل الخدمات الصحية إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين راجياً العون والسداد للجميع.

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ونوه سموه بالجهود والخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والمشروعات التي تنفذها بالمنطقة, موجهاً بمضاعفة الجهود وبذل كل ما من شأنه تقديم خدمات صحية أفضل, تلبي احتياجات الأهالي المنطقة ومنسوبي القطاعات العسكرية المرابطة بالحد الجنوبي في منطقة جازان, وسبل تطوي الخدمات التي تقدمها الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية, والأعمال والبرامج التي تنفذها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات, وتسريع إنجاز المشروعات الصحية الجاري تنفيذها.

من جانبه ثمن وزير الصحة دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين للقطاع الصحي، معرباً عن شكره وتقديره لأمير منطقة جازان, وأمير المنطقة بالنيابة على دعمهما ومتابعتهما للمشروعات والخدمات الصحية بالمنطقة.

حضر اللقاء وكيل إمارة جازان عبدالله بن صالح المديميغ، ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، ومدير عام الشؤون الصحية بجازان الدكتور عبدالله النجمي.