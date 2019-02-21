شكرا لقرائتكم خبر عن «لست وحدك».. لحماية أسر الأيتام في اليمن يواصل تنفيذ برامجه والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (مأرب)واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب أمس، تنفيذ مشروع «لست وحدك» لحماية أسر الأيتام في اليمن. وجرى خلال البرنامج تأمين انتظام الأيتام في المدارس استفاد منه 90 يتيمًا ويتيمة من محافظات مأرب وصنعاء والبيضاء.
وذلك ضمن مشروع «لست وحدك» الذي يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية التكاملية لأسر الأيتام من خلال تأمين الإيواء وتقديم الرعاية الصحية والنفسية والغذاء والوسائل التعليمية في محافظات صنعاء وتعز والجوف والبيضاء ومأرب، ومناطق الساحل الغربي.
ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
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