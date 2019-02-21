شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفلة وإصابة 7 أشخاص في حادثة انقلاب بمحافظة العقيق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالخالق ناصر الغامدي (الباحة) لقيت طفله مصرعها واصيب 7 أشخاص اخرين بإصابات متعددة تنوعت بين الخفيفة والمتوسطة والخطيرة بعد حادث انقلاب وقع فجر اليوم (الخميس) لقيت طفله مصرعها واصيب 7 أشخاص اخرين بإصابات متعددة تنوعت بين الخفيفة والمتوسطة والخطيرة بعد حادث انقلاب وقع فجر اليوم (الخميس) وصرح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بالباحة عماد الزهراني بأنه ورد بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر عن حادث انقلاب وانيت قبل مركز الشرطة بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة في تمام الساعة 5:15 فجراً. وأضاف الزهراني بأنه تم توجيه 6 فرق إسعافية من الهلال الأحمر وفرقة إسعافيه من الصحة للموقع حسب البلاغ الوارد للعمليات بوجود عدد من الإصابات، وأكد الزهراني: عند وصول أول فرقة اتضح وجود 8 إصابات من عائلة واحدة تم فرزها وكانت إحدى الإصابات خطيرة تم التعامل معها إسعافياً بالموقع وبعد ذلك تم نقلها للمستشفى و5 إصابات متوسطة وإصابة بسيطة وحالة وفاة لطفلة، وتم التعامل مع الإصابات ونقلها لمستشفى العقيق.



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