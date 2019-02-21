، فريق التدخل السريع يحصر المشاريع المتأخرة والمتعثرة بجازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - انتهى من تحويلها إلى مسارات منتظمة بما يحقق أهداف رؤية 2030

أصدر أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان قراراً بتشكيل "فريق التدخل السريع"، برئاسته؛ لمعالجة المشاريع المتعثرة والمتأخرة والصفرية والمرفوعة للسحب.

وأحدث الفريق الذي باشر عمله الأحد الماضي حراكاً ملموساً في المشاريع الجاري تنفيذها بأمانة منطقة جازان، وفي بلدياتها الـ٢٥ المرتبطة بها، حيث قام فريق التدخل السريع بحصر جميع المشاريع المتأخرة والمتعثرة والصفرية، والمرفوعة للسحب، وعمل بقوة على تصحيح مساراتها إما بالتمديد أو التنازل أو السحب ومتابعة سرعة إنهاء إجراءات سحب ما رأى الفريق سحبه من تلك المشاريع، والعمل على سرعة ترسيتها، وتم الانتهاء من تحويل المشاريع إلى مسارات جديدة منتظمة بما يحقق أهداف الرؤية الوطنية 2030.

كما يقوم الفريق وبرئاسة أمين المنطقة بالاجتماع بشكل يومي برؤساء البلديات وبالمقاولين المنفذين للمشاريع، وإيجاد الحلول السريعة لإنهاء تعثر أو تأخر أو توقف المشاريع بالمنطقة، والرفع بتقارير أسبوعية تتضمن نسب التحسن والإنجاز التي تطرأ عليها بعد المعالجة من قبل فريق التدخل السريع.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك حراكاً في مواقع العمل بالمشاريع المتعثرة ونشاطاً في عمل المقاولين المنفذين للمشاريع بالمنطقة نتيجة لعمل فريق التدخل السريع، حيث أبدى المواطنون سعادتهم بما لمسوه من عمل جاد ومتواصل وسرعة في التجاوب من المقاولين المنفذين للمشاريع مع الفريق، وأشاروا إلى رغبتهم باستمرار العمل بمثل هذه القرارات التي وجدوا فيها تلبية لاحتياجاتهم الخدمية والتنموية وجودة البنى التحتية.

وضمّ فريق التدخل السريع في عضويته كلاً من: وكيل الأمين للمشاريع المهندس إبراهيم طبيقي، ومدير عام الشؤون المالية موسى عبده جباري، ووكيل الأمين للبلديات المهندس إبراهيم بن ظافر كريري، ورئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي بن علي دغريري، ومدير مكتب متابعة المشاريع بالأمانة المهندس سالم محمد الوادعي، ومدير إدارة الإشراف على المشاريع بالأمانة المهندس حمود خريزي، ومساعد مدير إدارة الإشراف على المشاريع المهندس أحمد أبوراسين، ومدير إدارة المناقصات بالأمانة محمد علي عسيري.