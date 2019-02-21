، في أول شهري عمل.. موظفات "العدل" يخدمن 40 ألف مستفيدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأقسام النسائية في الرياض تصدرت وتلتها جدة ثم مكة المكرمة

أعلنت وزارة العدل، عن تقديم موظفات الوزارة في المرافق العدلية المختلفة، خدماتهن لأكثر من 40 ألف مستفيدة، في أول شهرين لهن من مباشرة عملهن مطلع ربيع الآخر 1440هـ.

وقالت مديرة الإدارة العامة للأقسام النسائية بوزارة العدل فاطمة الشريم: الأقسام النسائية تقدم خدماتها في محاكم المملكة المختلفة "أحوال شخصية، عامة، جزائية، تنفيذ، تجارية، وعمالية"، إضافة إلى كتابات العدل.

وأضافت: الأقسام النسائية العاملة في المرافق العدلية بالرياض تصدرت القائمة بـ 18675 مستفيدة، تليها جدة بـ 12889 مستفيدة، ثم مكة المكرمة بـ 3363 مستفيدة، ثم الدمام بـ 3177 مستفيدة، ثم المدينة المنورة بـ 1936 مستفيدة.

وبيّنت أن الموظفات يعملن في المحاكم وكتابات العدل في وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، إضافة إلى أقسام مستحدثة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها، وأقسام التقنية الرقمية.

يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجّه بفتح المجال للمرأة للعمل في خمسة تخصصات هي "باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى" على المرتبة الثامنة.

وأنهت الموظفات، قبل استلامهن عملهن، البرنامج التأهيلي، الذي أعدته الإدارة النسائية وهي إدارة تم استحداثها في الهيكلة الجديدة لوزارة العدل، التي توجت مطلع صفر الماضي بموافقة مجلس الوزراء.