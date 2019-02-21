، 744 ريالاً إنفاق السعودي في رحلات إجازة نصف العام.. والرياض تتصدر ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن السياحة الداخلية في مناطق المملكة المختلفة جذبت أكثر من مليوني سائح محلي خلال إجازة منتصف العام الدراسي لهذا العام، وقّدر إنفاقهم بنحو 1.5 مليار ريال، بمتوسط إنفاق 744 ريالاً للشخص الواحد بالرحلة.

وأوضح تقرير أصدره مركز المعلومات والأبحاث السياحية "ماس" التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حول حجم الحركة السياحية خلال إجازة منتصف العام الدراسي 1440هـ أن قيمة إنفاق السياح القادمين من خارج المملكة والذين قدر عددهم بـ375 ألف سائح خلال الإجازة بلغت 1.7 مليار ريال، بمتوسط إنفاق 4.44 ريالات للشخص الواحد بالرحلة.

وأضاف التقرير الذي نشرته الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أنه تمت التغطية الإحصائية من قبل "ماس" خلال فترة الإجازة لمهرجان رالي حائل الدولي؛ حيث بلغ عدد الزوار 196.000، ومهرجان جازان الشتوي الذي زاره 18.343 زائراً، ومهرجان ربيع بريدة بمنطقة القصيم بعدد زوار وصل إلى 126.116، إضافة إلى المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية بمنطقة الرياض الذي قدر عدد زوار واحة السياحة التابعة للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ضمن مقر الجنادرية 283.163 زائراً خلال فترة الإجازة.

وأشار التقرير إلى أن منطقة مكة المكرمة جاءت في المرتبة الأولى ضمن معدلات أداء فنادق المملكة خلال إجازة منتصف العام الدراسي هذا العام، وذلك بنسبة 75.9% من جهة إشغال الغرف، بمتوسط سعر للغرفة 369.3 ريال، تليها منطقة المدينة المنورة بنسبة 71.7% ومتوسط سعر للغرفة 356.7 ريال، ثم منطقة الرياض 69.5% بمتوسط سعر للغرفة 378.9 ريال، وأوضح تقرير مركز المعلومات والأبحاث السياحية أن مؤشرات الحركة السياحية خلال إجازة منتصف العام الدراسي 1440هـ أظهرت أن منطقة الرياض تربعت على صدارة قائمة معدلات إشغال الوحدات السكنية المفروشة في المملكة خلال الإجازة وذلك بنسبة وصلت إلى 73.3% ومتوسط سعر للغرفة 323.2 ريال، في حين جاءت المنطقة الشرقية بالمرتبة الثانية بنسبة 68.6% ومتوسط سعر للغرفة 315.7 ريال، ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة 66.1% ومتوسط سعر للغرفة 255.8 ريال.