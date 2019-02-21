، "شرطة نجران" تستضيف العصيمي ضمن برامج شعبة التوجيه الفكري ،

محمد بن مسعود - الدمام - ألقى كلمة لمنسوبي المديرية عن فضل ولاة الأمر والواجب نحوهم

استضافت مديرية شرطة منطقة نجران، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، ضمن البرامج والأنشطة التي تقيمها شعبة التوجيه الفكري بالمديرية.

وكان في استقبال العصيمي، مديرُ الشرطة اللواء سعيد أبو ذيبة، يرافقه مساعده، وعدد من ضباط المديرية.

وألقى العصيمي كلمةً توجيهيةً لمنسوبي المديرية في مسجد الإدارة؛ حيث تحدث عن فضل ولاة الأمر والواجب نحوهم، وكذلك فضل الرباط في سبيل الله؛ مثمناً ما يقوم به رجال الأمن من جهود وأعمال تساهم في حفظ الأمن للبلاد والعباد، كما شكر العصيمي مدير الشرطة على الدعوة لإتاحة الفرصة للقاء منسوبي المديرية.

وفي الختام شكر اللواء "أبو ذيبة"، العصيمي على حضوره وإجابته الدعوة وحرصه على تعاونه على ما يعود بالفائدة على منسوبيهم، وسلّمه شهاده شكر وتقدير.

بدوره سلّم العصيمي اللواء "أبو ذيبة" مصحف مذهباً وهدية "مرابط" التي تقدم نيابة عن وزير الشؤون الإسلامية لقواتنا المرابطة على الحدود ورجال الأمن بالداخل.