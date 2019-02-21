الكشف عن العقوبة المتوقعة على المسن المتحرش بممرضة

أحدثت قضية المسن المشهور الذي أقدم على التحرش بممرضة في مستشفى القنفذة العام ضجة كبيرة على مواقع التواصل؛ حيث تم إلقاء القبض عليه بعد 24 ساعة من الواقعة.

وأكد قانونيون الحركة غير الأخلاقية -بحسب ما ظهر في الفيديو المتداول- التي قام بها المسن أثناء تصويره مع الممرضة، أنها تندرج ضمن جريمة التحرش، وهو الأمر الذي يعاقب عليه النظام.

ونصَّ نظام مكافحة التحرش، على أنه المتهم يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين وغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، في أول مرة.

وضاعف النظام العقوبة في حالة العودة إلى ارتكاب جريمة التحرش مرة ثانية، بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما أن العقوبة المضاعفة تُطبق على الشخص إذا كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة بالمجني عليه.

وبحسب النظام، إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية أو في حال كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد أو في حال كان المجني عليه نائمًا أو فاقدًا للوعي أو في حال وقعت الجريمة في أي من حالات الكوارث أو الأزمات أو الحوادث، تطبق العقوبة المضاعفة.

وتشمل العقوبات كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، كما يعاقب كل من قدم بلاغًا كيديًا عن جريمة تحرش أو ادعى كيدًا بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.