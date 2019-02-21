أمين الطائف: سندرس الملاحظات حول تحويل مواقف جامع ومقابر العباس إلى مدفوعة الأجر

أعلن أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، عن إخضاع الملاحظات الناتجة عن تحويل المواقف المُحيطة بجامع ومقابر العباس إلى الدراسة؛ للحيلولة دون الإضرار بالمصلين.
وقال آل هميل وفقاً لـ “سبق”، إن ذلك الأمر قيد البحث والدراسة؛ حتى لا يتضرر المُصلون ومشيعو الجنائز، مضيفاً أنه سيتم منح وقت كافٍ لما قبل الأذان وبعد الانتهاء من الصلوات؛ حتى لا يحتسب عليهم رسوم.
ولفت إلى أن مرتادي المنطقة المركزية لا يجدون مواقف لمركباتهم؛ بسبب وقوف سيارات تخص العمالة بمحلات السوق لفترات طويلة، متوقعاً أن تتحسن الحركة الاقتصادية في المنطقة بعد تطبيق مشروع المواقف مدفوعة الأجر.
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