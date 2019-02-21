تعرف على نظام الترقيات الجديد للموظفين … التفاصيل



أكد وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للأنظمة واللوائح عادل اليوسف، إن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية التي أعلنت عنها الوزارة ، منحت صلاحيات واسعة للوزير المختص، في الإعلان عن الوظائف والترقيات والنقل.

وقال اليوسف، في حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن اللائحة سمحت للوزراء باختيار معايير الترقيات والمفاضلة بين الموظفين، واعتمدت الترقية الاستثنائية؛ لرفع الموظف درجتين وظيفتين.

وأضاف : اللائحة اعتمدت مفاهيم جديدة فيما يتعلق بالترقية، فأدخلت الإنجازات والمبادرات وبرامج التطوير ضمن معايير الترقية، وأعطت الوزير صلاحية إجراء مقابلات شخصية واختبارات، بشرط أن يكون تقويم الأداء للموظف جيداً، وأن يكون من الكفاءات المميزة.وسمحت للوزير بمنح الترقية الاستثنائية للموظف دون الرجوع لوزارة الخدمة المدنية.

وتابع: كما أعطت اللائحة ميزة تقليص مدة بقاء الموظف في المراتب الوظيفية، ففي النظام السابق كان البقاء في المرتبتين الرابعة عشر والخامسة عشر 7 سنوات، والآن قُلصت المدة إلى 4 سنوات.

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