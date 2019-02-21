بالصور.. وفاة طفلة وإصابة 7 آخرين من عائلة واحدة في حادث بالباحة

تم نقلهم لمستشفى العقيق بواسطة الهلال الأحمر..
أسفر حادث انقلاب مركبة، صباح اليوم الخميس، بالباحة، عن وفاة طفلة وإصابة سبعة أشخاص آخرين من عائلة واحدة، وكانت إصاباتهم متعددة، تنوعت بين الخفيفة والمتوسطة والخطيرة.
وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني، إنه ورد بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر على الرقم الموحد (997) عن حادث انقلاب قبل مخفر الشرطة بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة.
وأضاف الزهراني، أنه تم توجيه ست فرق إسعافية من الهلال الأحمر وأيضًا فرقة إسعافية من الصحة لموقع الحادث، حسب البلاغ الوارد للعمليات، بوجود عدد من الإصابات بالموقع.
وأضاف المتحدث باسم الهلال الأحمر، أنه عند وصول أول فرقة اتضح وجود ثماني إصابات من عائلة واحدة، تم فرز الإصابات بالموقع وكانت إحدى الإصابات خطيرة، وتم التعامل معها إسعافيًا بالموقع، وبعد ذلك تم نقلها للمستشفى، وكانت خمس إصابات متوسطة وإصابة بسيطة وحالة وفاة لطفلة، وتم التعامل مع الإصابات ونقلها لمستشفى العقيق.
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