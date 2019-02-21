الداخلية تنفذ حكم القتل في صومالي اقتحم 7 منازل واغتصب 4 نساء بجدة

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، حُكم القتل تعزيرًا في المدعو عبدالله أبو بكر صديق، (صومالي الجنسية) في محافظة جدة.

وأقدم الجاني (عبدالله أبو بكر صديق) على الترصد لسبع شقق سكنية والسطو عليها صباحًا، مستغلًا فترة دوام أصحابها.

كما أقدم على فعل فاحشة الزنا في أربع نساء بالقوة تحت التهديد بالسلاح الأبيض (سكين)، وسلب ما بحوزتهن من مبالغ مالية ومجوهرات وأجهزة اتصال (نقال).

وكانت السلطات الأمنية قد ألقت القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جرائمه.

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وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه؛ لأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم، وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض.

وتم الحكم بقتله تعزيرًا, وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ الحُكم، اليوم، بجدة.

وشددت وزارة الداخلية على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين وينتهك أعراضهم أو يسلب أموالهم.

وحذرت الوزارة في الوقت ذاته كل مَن تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.