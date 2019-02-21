السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تُشارك في مهرجان "فيسباكو" بأطلاق جائزة السلام والتعايش



جدة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

تشارك منظمة التعاون الإسلامي في احتفالات الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الأفلام والتلفزيون الأفريقي "فيسباكو"، الذي سيعقد في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، من 23 فبراير إلى 2 مارس 2019م، تحت شعار "ذاكرة ومستقبل دور السينما الأفريقية".

ويحظى المهرجان الذي يصادف هذا العام ذكرى مرور ٥٠ عام على تأسيسه، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء العربية والأفريقية ومن دول أوروبية وعدد من المؤسسات الدولية مثل اليونسكو والاتحاد الأوروبي.

وستمنح الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي جائزتها الخاصة تحت عنوان "جائزة السلام والتعايش" لأفضل فيلم وثائقي يلبي المعايير التي حددتها لجنة التحكيم في المنظمة وينقل رسالة عن التعايش السلمي ويعزز السلام والتسامح، حيث تكافئ الجائزة الخاصة للمنظمة أفضل فيلم وثائقي يساهم في أهداف المنظمة المتمثلة في تعزيز التنوع الثقافي ومكافحة جميع أشكال ومظاهر التعصب والتمييز والقوالب النمطية ضد الإسلام والمسلمين.

وقامت الأمانة العامة للمنظمة, في إطار حرصها على أداء دور أكثر فاعلية في تنفيذ الأنشطة الثقافية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، لمكافحة الصور النمطية السلبية وتعزيز الصورة الإيجابية للإسلام والمسلمين, باعتماد تشكيل لجنة للخبراء والتحكيم من بعض الدول الأعضاء لتقييم الأفلام الوثائقية المطروحة في مهرجان فيسباكو قبل منحها الجائزة.

يُذكر أن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث عشر والدورة الخامسة والأربعون لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء, سبق أن كلف الأمانة العامة باتخاذ التدابير اللازمة لدعم الإنتاج السينمائي وتعزيز التعاون في المجال الثقافي بين الدول الأعضاء، بما في ذلك عقد مهرجان منظمة التعاون الإسلامي السينمائي مستقبلاً.

// انتهى //

13:54ت م

0110



جدة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واستشارك منظمة التعاون الإسلامي في احتفالات الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الأفلام والتلفزيون الأفريقي "فيسباكو"، الذي سيعقد في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، من 23 فبراير إلى 2 مارس 2019م، تحت شعار "ذاكرة ومستقبل دور السينما الأفريقية".ويحظى المهرجان الذي يصادف هذا العام ذكرى مرور ٥٠ عام على تأسيسه، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء العربية والأفريقية ومن دول أوروبية وعدد من المؤسسات الدولية مثل اليونسكو والاتحاد الأوروبي.وستمنح الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي جائزتها الخاصة تحت عنوان "جائزة السلام والتعايش" لأفضل فيلم وثائقي يلبي المعايير التي حددتها لجنة التحكيم في المنظمة وينقل رسالة عن التعايش السلمي ويعزز السلام والتسامح، حيث تكافئ الجائزة الخاصة للمنظمة أفضل فيلم وثائقي يساهم في أهداف المنظمة المتمثلة في تعزيز التنوع الثقافي ومكافحة جميع أشكال ومظاهر التعصب والتمييز والقوالب النمطية ضد الإسلام والمسلمين.وقامت الأمانة العامة للمنظمة, في إطار حرصها على أداء دور أكثر فاعلية في تنفيذ الأنشطة الثقافية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، لمكافحة الصور النمطية السلبية وتعزيز الصورة الإيجابية للإسلام والمسلمين, باعتماد تشكيل لجنة للخبراء والتحكيم من بعض الدول الأعضاء لتقييم الأفلام الوثائقية المطروحة في مهرجان فيسباكو قبل منحها الجائزة.يُذكر أن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث عشر والدورة الخامسة والأربعون لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء, سبق أن كلف الأمانة العامة باتخاذ التدابير اللازمة لدعم الإنتاج السينمائي وتعزيز التعاون في المجال الثقافي بين الدول الأعضاء، بما في ذلك عقد مهرجان منظمة التعاون الإسلامي السينمائي مستقبلاً.// انتهى //13:54ت م0110

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تُشارك في مهرجان "فيسباكو" بأطلاق جائزة السلام والتعايش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.