السعودية اليوم / نائب أمير نجران يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الأخدود



نجران 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائب أمير منطقة نجران، حرص القيادة الرشيدة - حفظها الله -، على دعم وتطوير قطاع

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي الأخدود سامي بن هديش آل فاضل، يرافقه أعضاء المجلس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوضاع النادي وما يقدمه من أنشطة رياضية في عددٍ من الألعاب المختلفة، حاثاً سموه رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الأخدود على مواصلة المزيد من العطاء للنهوض برياضة المنطقة، والوصول إلى طموحات جماهير النادي في جميع المنافسات وبمختلف الفئات السنية وفي الألعاب كافة.

من جهته أعرب آل فاضل عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه، على ما تلقاه الأندية الرياضية في المنطقة من الدعم الذي كان له كبير الأثر في تجاوز الصعوبات، واعدًا ببذل قصارى الجهود لرفعة مستوى الرياضة بالمنطقة.

// انتهى //

13:51ت م

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نجران 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائب أمير منطقة نجران، حرص القيادة الرشيدة - حفظها الله -، على دعم وتطوير قطاع الرياضة ، الذي سيكون له الأثر في توفير بيئة رياضية مثالية تسهم في تطوير المنافسات والأنشطة الرياضية في المملكة.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي الأخدود سامي بن هديش آل فاضل، يرافقه أعضاء المجلس.وجرى خلال اللقاء مناقشة أوضاع النادي وما يقدمه من أنشطة رياضية في عددٍ من الألعاب المختلفة، حاثاً سموه رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الأخدود على مواصلة المزيد من العطاء للنهوض برياضة المنطقة، والوصول إلى طموحات جماهير النادي في جميع المنافسات وبمختلف الفئات السنية وفي الألعاب كافة.من جهته أعرب آل فاضل عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه، على ما تلقاه الأندية الرياضية في المنطقة من الدعم الذي كان له كبير الأثر في تجاوز الصعوبات، واعدًا ببذل قصارى الجهود لرفعة مستوى الرياضة بالمنطقة.// انتهى //13:51ت م0108

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