السعودية اليوم / "التعريف بأنموذج تطوير المدرسة" برنامج بتعليم الشرقية

الدمام 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسنظمت وحدة تطوير المدارس بتعليم المنطقة الشرقية اليوم، برنامج "التعريف بأنموذج تطوير المدرسة"، بحضور مساعد مدير عام التعليم للشئون التعليمية الدكتور سامي العتيبي، وقيادات الشؤون التعليمية، وذلك بمقر الوحدة في مبنى تعليم الشرقية الرئيسي بالدمام.وأكد الدكتور العتيبي أن تعليم المنطقة يتطلع من منسوبي مدارس تطوير رفع الهمة من اجل الارتقاء بالمخرج النهائي ممثلا في الطالب والطالبة لتكون مدارس تطوير نماذج يحتذى بها وتعمم تجربته على جميع المدارس بقطاعيها البنين والبنات، وذلك ترجمة لتحقيق الرؤية الطموح للمملكة 2030م.فيما استعرض مدير وحدة تطوير المدارس محمد الهندي، حزمة من المحاور تضمنت الوقوف على أنموذج تطوير المدرسة، بعدها سلط بندر الشهراني الضوء على احصائيات لمدارس تطوير، إضافة لاستعراضه تحليل نتائج الاستبانات.وواصل البرنامج فعالياته بالوقوف على دور التخطيط في تطبيق الأنموذج قدمها عبدالعزيز المحبوب، فيما استعرض إبراهيم الحسون دور تقنيات التعليم في مدارس تطوير، كما سلط سعيد القحطاني الضوء على دور التوجيه والإرشاد في مدارس تطوير.يذكر أن مفهوم نموذج تطوير المدرسة يتمثل في تحويل المدرسة من النمط التقليدي المقتصر على التعليم إلى مؤسسات تربوية متعلمة تهيء بيئة للتعلم يسود فيها ثقافة التعاون والدعم المهني المبني على خبرات تربوية عملية، وتشجع على المبادرات التربوية النوعية بين منسوبيها سواءً كانوا قيادات أو معلمين أو متعلمين، وبهذا تمثل وحدة التطوير في إحداث تغييرات إيجابية في داخلها وبيئتها من خلال تفعيل الطاقات الكامنة فيها.// انتهى //13:46ت م0105