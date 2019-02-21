السعودية اليوم / الأمير سعود بن نايف يستقبل مدير السعودية اليوم فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة الشرقية



الدمام 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة فهد بن فيصل الثبيتي، بمناسبة تعيينه.

وتسلّم سموه خلال الاستقبال التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمشروع تطوير العمل الميداني للرئاسة على مستوى المملكة وتقرير عن جهود الرئاسة العملية في الحج وتقرير للمؤتمر الوطني للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

من جانبه قدم الثبيتي شكره لسمو أمير المنطقة على استقباله وتوجيهاته ورسالته لمنسوبي الهيئة على حسن التعامل واللين والطيب مع الأخرين وإيصال النصيحة بطريقة مثالية.

// انتهى //

13:44ت م

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الدمام 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة فهد بن فيصل الثبيتي، بمناسبة تعيينه.وتسلّم سموه خلال الاستقبال التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمشروع تطوير العمل الميداني للرئاسة على مستوى المملكة وتقرير عن جهود الرئاسة العملية في الحج وتقرير للمؤتمر الوطني للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.من جانبه قدم الثبيتي شكره لسمو أمير المنطقة على استقباله وتوجيهاته ورسالته لمنسوبي الهيئة على حسن التعامل واللين والطيب مع الأخرين وإيصال النصيحة بطريقة مثالية.// انتهى //13:44ت م0104

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