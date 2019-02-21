السعودية اليوم / نائب أمير نجران يلتقي رئيس المحكمة العامة



نجران 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائب أمير منطقة نجران، بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من اهتمام ورعاية للقضاء لضمان تحقيق العدالة بين الجميع .

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه في الإمارة اليوم، رئيس المحكمة العامة بمنطقة نجران الشيخ عبد العزيز بن محمد آل طالب.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل إنهاء إجراءات القضايا، مؤكداً سموه أهمية تسريع إجراءات القضايا لخدمة مواطني وأهالي منطقة نجران.

// انتهى //

13:44ت م

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نجران 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائب أمير منطقة نجران، بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من اهتمام ورعاية للقضاء لضمان تحقيق العدالة بين الجميع .جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه في الإمارة اليوم، رئيس المحكمة العامة بمنطقة نجران الشيخ عبد العزيز بن محمد آل طالب.وجرى خلال اللقاء بحث سبل إنهاء إجراءات القضايا، مؤكداً سموه أهمية تسريع إجراءات القضايا لخدمة مواطني وأهالي منطقة نجران.// انتهى //13:44ت م0103

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