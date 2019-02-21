السعودية اليوم / أمير منطقة جازان بالنيابة يلتقي معالي وزير الصحة



جيزان 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

ألتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم, معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

ورحب سمو أمير منطقة جازان بالنيابة في مستهل اللقاء بمعالي وزير الصحة والوفد المرافق, راجياً لهم التوفيق في زيارتهم للمنطقة.

وتم خلال اللقاء بحث الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة لأهالي المنطقة والمقيمين بها, والسعي الدائم لتوفير أفضل الخدمات الصحية إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ راجياً العون والسداد للجميع.

ونوه سموه بالجهود والخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والمشروعات التي تنفذها بالمنطقة, موجهاً بمضاعفة الجهود وبذل كل ما من شأنه تقديم خدمات صحية أفضل, تلبي احتياجات الأهالي المنطقة ومنسوبي القطاعات العسكرية المرابطة بالحد الجنوبي في منطقة جازان, وسبل تطوي الخدمات التي تقدمها الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية, والأعمال والبرامج التي تنفذها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات, وتسريع إنجاز المشروعات الصحية الجاري تنفيذها.

من جانبه ثمن معالي وزير الصحة دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - للقطاع الصحي، معرباً عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان, وسمو أمير المنطقة بالنيابة على دعمهما ومتابعتهما للمشروعات والخدمات الصحية بالمنطقة.

حضر اللقاء وكيل إمارة جازان عبدالله بن صالح المديميغ، ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، ومدير عام الشؤون الصحية بجازان الدكتور عبدالله النجمي.

// انتهى //

13:43ت م

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جيزان 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسألتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم, معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.ورحب سمو أمير منطقة جازان بالنيابة في مستهل اللقاء بمعالي وزير الصحة والوفد المرافق, راجياً لهم التوفيق في زيارتهم للمنطقة.وتم خلال اللقاء بحث الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة لأهالي المنطقة والمقيمين بها, والسعي الدائم لتوفير أفضل الخدمات الصحية إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ راجياً العون والسداد للجميع.ونوه سموه بالجهود والخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والمشروعات التي تنفذها بالمنطقة, موجهاً بمضاعفة الجهود وبذل كل ما من شأنه تقديم خدمات صحية أفضل, تلبي احتياجات الأهالي المنطقة ومنسوبي القطاعات العسكرية المرابطة بالحد الجنوبي في منطقة جازان, وسبل تطوي الخدمات التي تقدمها الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية, والأعمال والبرامج التي تنفذها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات, وتسريع إنجاز المشروعات الصحية الجاري تنفيذها.من جانبه ثمن معالي وزير الصحة دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - للقطاع الصحي، معرباً عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان, وسمو أمير المنطقة بالنيابة على دعمهما ومتابعتهما للمشروعات والخدمات الصحية بالمنطقة.حضر اللقاء وكيل إمارة جازان عبدالله بن صالح المديميغ، ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، ومدير عام الشؤون الصحية بجازان الدكتور عبدالله النجمي.// انتهى //13:43ت م0101

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