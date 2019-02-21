السعودية اليوم / ملتقى الإشراف التربوي في النماص يناقش آليات تطوير الأداء

أبها 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسواصل ملتقى الإشراف التربوي الثاني الذي تستضيفه إدارة التعليم بمحافظة النماص، بمشاركة عدد من إدارات التعليم في المملكة فعالياته اليوم، بتقديم عدد من الأوراق العلمية التي تناقش آليات رفع مستوى أداء الطلاب في الاختبارات الدولية، وطرق تطوير وتأهيل المشرف التربوي قبل ممارسة العمل، ومبادرة التطوير في اختبار القدرات.وكان الملتقى الذي انطلق أمس في بيت الطالب بتعليم النماص، بمشاركة أكاديميين ومتخصصين، حيث شارك في الجلسة الأولى للملتقى الدكتور عبدالعزيز محمد البارقي "تعليم مكة المكرمة"، قدم خلالها إضاءات حول تأهيل المشرف التربوي قبل ممارسة العمل، مشيراً إلى أهمية تكوين جمعيات تعلم مهنية فاعلة لتطوير أداء المعلمين وتبادل الخبرات فيما بينهم، وصولاً إلى أفضل الممارسات المهنية التي تنعكس على تعلم الطلاب.فيما تحدث الدكتور فارس عزيز آل حجري، عن تطوير الممارسات الإشرافية في ضوء رؤية 2030، متناولاً التحديات التي تواجه التعليم، ومؤشرات القياس للممارسات الإشرافية، وصناعة المبادرات التي تسهم في تطويرها.من جهته استعرض المحاضر بجامعة الملك خالد عبدالله محمد آل سحران، خارطة لكيفية تخطيط إعداد مبادرة وفق رؤية التحول الوطني 2020 ورؤية 2030 ودور مكتب تحقيق الرؤية، إضافةً إلى أدوار قطاعات التعليم والتدريب في تحقيق رؤية المملكة وأهداف التحول الوطني ومدى ارتباطها بالرؤية.وقدم الدكتور موسى بروجي شامي من تعليم القنفذة، ورقة علمية عن أدوار معلمي العلوم لرفع مستوى أداء الطلاب في الاختبارات الدولية TlMSS، ونتائج الاختبارات الدولية وأسباب تدني مستوى الطلاب في تلك الاختبارات.وعرض الدكتور موسى نموذجاً مقترحاً للفهم العميق لرفع مستوى أداء الطلاب في الاختبارات الدولية، مؤكداً أن مهارات القراءة الواعية من أسباب التفوق في تلك الاختبارات.وتحدث ضواي بن شبيب النفيعي من تعليم الدوادمي في إحدى الجلسات عن مبادرة التطوير في اختبار القدرات TlMSS لمادة العلوم، مقدماً عرضاً عن آلية تلك المبادرة ونتائجها، التي أسهمت في زيادة الدافعية لدى الطلاب في تحقيق نتائج إيجابية في اختبار القدرات.// انتهى //13:43ت م0100