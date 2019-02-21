السعودية اليوم / أمير الجوف يستقبل رئيس الغرفة التجارية بالمنطقة ويؤكد دور رجال الأعمال في الاستثمار



سكاكا 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة المهندس ماجد بن معدي الرويلي.

وشدد سمو الأمير فيصل بن نواف على دور الغرفة ورجال الأعمال الرائد في تنمية المنطقة من الجانب الاقتصادي من خلال طرح الفرص الاستثمارية ودعوة رجال الأعمال من داخل وخارج المنطقة مع تقديم التسهيلات أمامهم، وتوفير الفرص الاستثمارية الجديدة بالمنطقة نظراً لما تتمتع به من مزايا عديدة تجعل منها منطقة ذات جذب استثماري يجب استغلالها تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

واستعرض سموه خلال الاستقبال جهود الغرفة وأنشطتها التجارية والصناعية ومدى تعاون رجال الأعمال والشركات في خدمة المجتمع ودعم فعاليات المنطقة ، منوهاً بجهود الغرفة بدعم أنشطة ومناسبات المنطقة.

وأعرب المهندس الرويلي عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على اهتمامه بأنشطة الغرفة .

// انتهى //

13:33ت م

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سكاكا 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة المهندس ماجد بن معدي الرويلي.وشدد سمو الأمير فيصل بن نواف على دور الغرفة ورجال الأعمال الرائد في تنمية المنطقة من الجانب الاقتصادي من خلال طرح الفرص الاستثمارية ودعوة رجال الأعمال من داخل وخارج المنطقة مع تقديم التسهيلات أمامهم، وتوفير الفرص الاستثمارية الجديدة بالمنطقة نظراً لما تتمتع به من مزايا عديدة تجعل منها منطقة ذات جذب استثماري يجب استغلالها تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.واستعرض سموه خلال الاستقبال جهود الغرفة وأنشطتها التجارية والصناعية ومدى تعاون رجال الأعمال والشركات في خدمة المجتمع ودعم فعاليات المنطقة ، منوهاً بجهود الغرفة بدعم أنشطة ومناسبات المنطقة.وأعرب المهندس الرويلي عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على اهتمامه بأنشطة الغرفة .// انتهى //13:33ت م0098

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