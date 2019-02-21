السعودية اليوم / تعليم صبيا يختتم برنامجه التوعوي عن صحة الفم والأسنان



صبيا 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

اختتمت اليوم، فعاليات البرنامج التوعوي التثقيفي بصحة الفم والأسنان، الذي نظمته إدارة التعليم بمحافظة صبيا بالشراكة مع كلية طب الأسنان بجامعة جازان تحت شعار " أحلى ابتسامة " ، وذلك بمجمع المدارس المتوسطة بصبيا للبنين.

وأوضح قائد المدرسة المتوسطة بصبيا إسماعيل حديدي أن البرنامج، الذي استمر لمدة يومين وشارك فيه 13 طبيب أسنان، هدف إلى توعية الطلاب بأهمية صحة الفم والأسنان وطرق المحافظة عليها، سعيًا لبناء مجتمع واعٍ بأهمية صحة الفم والأسنان وطرق الوقاية من التسوس.

وبين أن البرنامج اشتمل على العديد من المحاضرات و العروض المرئية، والفقرات المتنوعة الخاصة بالتعريف بتسوس الأسنان والتغذية وصحة الفم والأسنان ودور الأسرة التربوية في تعزيز صحة الفم والأسنان، وكذلك أمراض اللثة ومسبباتها والوقاية منها.

وجرى خلال البرنامج توجيه النصائح للطلاب للمحافظة على صحة الفم والأسنان إلى جانب قيام الفريق الطبي بالكشف الأولي عن 600 طالب، وتوزيع أدوات العناية عليهم .

// انتهى //

13:28ت م

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صبيا 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واساختتمت اليوم، فعاليات البرنامج التوعوي التثقيفي بصحة الفم والأسنان، الذي نظمته إدارة التعليم بمحافظة صبيا بالشراكة مع كلية طب الأسنان بجامعة جازان تحت شعار " أحلى ابتسامة " ، وذلك بمجمع المدارس المتوسطة بصبيا للبنين.وأوضح قائد المدرسة المتوسطة بصبيا إسماعيل حديدي أن البرنامج، الذي استمر لمدة يومين وشارك فيه 13 طبيب أسنان، هدف إلى توعية الطلاب بأهمية صحة الفم والأسنان وطرق المحافظة عليها، سعيًا لبناء مجتمع واعٍ بأهمية صحة الفم والأسنان وطرق الوقاية من التسوس.وبين أن البرنامج اشتمل على العديد من المحاضرات و العروض المرئية، والفقرات المتنوعة الخاصة بالتعريف بتسوس الأسنان والتغذية وصحة الفم والأسنان ودور الأسرة التربوية في تعزيز صحة الفم والأسنان، وكذلك أمراض اللثة ومسبباتها والوقاية منها.وجرى خلال البرنامج توجيه النصائح للطلاب للمحافظة على صحة الفم والأسنان إلى جانب قيام الفريق الطبي بالكشف الأولي عن 600 طالب، وتوزيع أدوات العناية عليهم .// انتهى //13:28ت م0096

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