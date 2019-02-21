اقتصادي / البنك الدولي يعلن استراتيجية جديدة لدعم ليبيا



طرابلس 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

أعلن البنك الدولي اليوم، استراتيجية جديدة لدعم ليبيا، تركَّز على ما قالت إنه "استعادة الخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز التعافي الاقتصادي، وإعادة الإعمار في المستقبل".

وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بيان رسمي، أن هذه الاستراتيجية وُضعت تلبيةً لطلبٍ من حكومة الوفاق الوطني، واستنادًا إلى الخبرات العالمية لمجموعة البنك الدولي في العمل مع الدول

التي تعاني عدم الاستقرار، مشيرة إلى أنها تعمل على دعم الشعب الليبي خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

وتهدف الاستراتيجية، وفق البيان، إلى الحصول على إمدادات كهرباء منتظمة وخدمات ذات جودة للتعليم والرعاية الصحية، كما تهدف إلى تسريع خُطى التعافي الاقتصادي عن طريق المساعدة في بناء قدرات الحكومة لإدارة الأموال العامة، وفي الوقت ذاته تنمية القطاعين الخاص والمالي.

// انتهى //

13:21ت م

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طرابلس 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسأعلن البنك الدولي اليوم، استراتيجية جديدة لدعم ليبيا، تركَّز على ما قالت إنه "استعادة الخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز التعافي الاقتصادي، وإعادة الإعمار في المستقبل".وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بيان رسمي، أن هذه الاستراتيجية وُضعت تلبيةً لطلبٍ من حكومة الوفاق الوطني، واستنادًا إلى الخبرات العالمية لمجموعة البنك الدولي في العمل مع الدولالتي تعاني عدم الاستقرار، مشيرة إلى أنها تعمل على دعم الشعب الليبي خلال الأعوام الثلاثة القادمة.وتهدف الاستراتيجية، وفق البيان، إلى الحصول على إمدادات كهرباء منتظمة وخدمات ذات جودة للتعليم والرعاية الصحية، كما تهدف إلى تسريع خُطى التعافي الاقتصادي عن طريق المساعدة في بناء قدرات الحكومة لإدارة الأموال العامة، وفي الوقت ذاته تنمية القطاعين الخاص والمالي.// انتهى //13:21ت م0092

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