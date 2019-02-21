السعودية | «متحدث السجون»: مقطع تجريد عسكري من بدلته «محاكمة عسكرية».. والتصوير «تصرف فردي»

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:42 مساءً, 21 فبراير 2019 م

قال العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت، المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون، إن “المديرية لا علاقة لها بتصوير المقطع المتداول الذي بدا فيه نزع رتبة أحد الأفراد وتجريده من بدلته العسكرية”. وأضاف العميد الدكتور بن نحيت بأنه “ليس للمديرية العامة للسجون علاقة بعملية تصوير، وتداول المقطع، والحادث تصرف فردي”. مشيرا إلى أنه “تم تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الجانب لمعرفة المتسبب ومحاسبته”. من ناحية أخرى، أشار العميد إلى أن ما ظهر في المقطع هو عبارة عن محاكمة عسكرية لأحد العاملين المتورطين في قضية تهريب أحد السجناء الخطرين والتواطىء معه، بحسب ما أثبتته التحقيقات والحكم القضائي الصادر في حقه، وفي مثل هذه الأفعال فإن العقوبة المسلكية المقررة بالنظام لمرتكبيها هو الطرد من الخدمة العسكرية. موضحا أن القرار يأتي بناء على المادة 171 من نظام قوات الأمن الداخلي، والمادة 163 في ذات النظام، والتي أكدت على إعلان العقوبة، وبالتالي فإن إجراءات المحاكمة والعقوبة التي صدرت بحق المذكور متوافقة مع نصوص النظام. وشدد في نهاية تصريحاته أن وزارة الداخلية لن تسمح لأحد بالعبث بأمن البلاد، حتى ولو كان لك أحد منسوبيها. يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يصور فصل أحد منسوبي المديرية العامة للسجون، ونزع بدلته العسكرية.