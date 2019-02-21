شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة والصين والان نبدء بالتفاصيل

أعلن صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، عن جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، وذلك خلال زيارته اليوم مكتبة الملك عبد العزيز في جامعة بكين.

وتعنى الجائزة بتكريم المتميزين من المملكة والصين من الأكاديميين واللغويين والمبدعين في فئات : أفضل بحث علمي باللغة العربية، وأفضل عمل فني إبداعي، وأفضل ترجمة لكتاب من العربية إلى الصينية وبالعكس،وشخصية العام وأكثر شخصية مؤثرة في الأوساط الثقافية للعام.

وقال سمو وزير الثقافة في كلمته :" إن هذه الشراكة باسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - ، وهي تجسد للالتزام المشترك تجاه بناء الجسور الثقافية بين البلدين، وتطوير التبادل الثقافي، وتعزيز الفرص الفنية والأكاديمية لمواطنينا ".

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وأبدى سموه تطلعه لرؤية المواهب التي ستكشف عنها هذه الجائزة في مختلف الفئات.

وتهدف الجائزة السنوية إلى الترويج للغة والآداب والفنون العربية والإبداعية في الصين، وتشجيع التفاهم المشترك والتبادل الثقافي ما بين الثقافتين السعودية والصينية. ويحقق الإعلان أهدافا مشتركة لكل من رؤية المملكة 2030 ومبادرة "الحزام والطريق" الصينية.

وتتميز علاقة المملكة والصين بتاريخ طويل من التعاون الثقافي والتبادل في مجالات الثقافة والفنون، يتضمن المهرجان السنوي للفنون العربية وقد دشّنت مكتبة الملك عبد العزيز العامة في جامعة بكين في 2017 خلال زيارة رسمية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى الصين، حيث منحته الجامعة شهادة دكتوراه فخرية.