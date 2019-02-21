200 مفتشة ينضمون إلى حرس الحدود

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أعلنت مديرية حرس الحدود انضمام 200 مفتشة أمنية، برتبة جندي للعمل في قيادات حرس الحدود ، بعد تخرجهن من المعهد النسوى بكلية الملك فهد الأمنية ، حيث تلقين التدريب النظري والعملي على ضوابط ومهارات استخدام الاسلحة وأجهزة الإتصال والدفاع عن النفس ،واجراءات القبض والتفتيش وتقديم الإسعافات الأولية .



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