شكرا لقرائتكم جولة ميدانية وتوجيهات للوزير الراجحي في القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - القصيم

زار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أمس الأربعاء، عددًا من المراكز والدور الاجتماعية ومكتب العمل في منطقة القصيم، شملت مركز التأهيل الشامل للمعاقين بالبكيرية، ودار الرعاية الاجتماعية بمحافظة عنيزة، ومكتب العمل بمدينة بريدة، ومكتب الضمان الاجتماعي النسوي ببريدة، ومركز التأهيل الشامل للذكور ببريدة، ودار التربية الاجتماعية للذكور ببريدة.

وتجول المهندس الراجحي، داخل أروقة الدور والمراكز، واستمع إلى شرح مفصل عن أبرز ما تحويها من أقسام ومرافق، بالإضافة إلى الخدمات والبرامج والأنشطة التي يتم تقديمها للنزلاء والمستفيدين، كما اطلع على الإمكانات المتوفرة، وعلى طبيعة وآلية سير العمل فيها، كما استمع خلال جولته على المراكز والدور الاجتماعية إلى احتياجات ومطالب النزلاء والمستفيدين، مؤكدًا في الوقت ذاته تقديم المزيد من الخدمات لهذه الفئة الغالية بما يكفل لهم العيش الكريم.

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وشدد الوزير، على أهمية تقديم جميع الخدمات للمستفيدين ونزلاء الدور والمراكز الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستمرار في العمل الميداني لدعم كل ما من شأنه خدمة الفئات المشمولة بالرعاية.

كما زار الوزير، فرع الوزارة بمدينة بريدة، والتقى خلالها مدراء الفروع، مؤكدًا أهمية تقديم الخدمات النوعية لكافة عملاء ومستفيدي الوزارة بكل يسر وسهولة، ومتابعة قرارات التوطين بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال الزيارات التفتيشية الميدانية للتحقق من التزامها بالتوطين.



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