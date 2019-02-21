شكرا لقرائتكم ماذا تفعل حال فقدانك بطاقة الهوية الوطنية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت الأحوال المدنية بعض النصائح في حال فقدان بطاقة الهوية الوطنية.

وأوضحت الأحوال أنه يجب أولًا تسجيل الدخول في منصة أبشر، ثم تقديم طلب عن طريق خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

وثالثًا، يجب حجز موعد إلكتروني عن طريق خدمة طلب وثيقة بدل فاقد، وأخيرًا إحضار جميع المتطلبات الذكورة بتذكرة الموعد.



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