شكرا لقرائتكم شراكة جديدة لتقديم خيارات ترفيهية أكثر تنوعًا في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية (SEVEN)، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، توقيعها اتفاقية شراكة مع الشركة الأولى لتطوير العقارات بهدف توسيع نطاق تغطية صالات سينما AMC حول المملكة، حيث تعمل الشركة الأولى على عدة مشاريع بمعايير عالية، آخرها مشاريع واجهة ” أجدان البحرية وأجدان ووك ” في مدينة الخبر في المنطقة الشرقية الذي سيتم افتتاحه بالكامل في الربع الثاني من عام 2020م.

وتأتي هذه الاتفاقية التي تمت بين رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية عبد الله بن ناصر الداود والرئيس التنفيذي للشركة الأولى لتطوير العقارات محمد بن عبد المحسن العتيبي، في ضوء خطة شركة مشاريع الترفيه السعودية الإستراتيجية في قطاع السينما للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع السعودي وتقديم أفضل الخيارات الترفيهية وأكثرها تنوعاً ووصولاً إلى الخيارات المبتكرة التي ستحقق الاحتياجات الترفيهية للسكان والزوار.

وستواصل شركة مشاريع الترفيه خططها التطويرية للسوق الترفيهي في المملكة عبر قطاعاتها الأخرى والمتمثلة في؛ المجمعات الترفيهية والتي ستشتمل على مساحات مفتوحة وواسعة من الترفيه المصمم بعناية والواقعة في وسط المدن الكبرى، والمدن الترفيهية التي ستتضمن مساحات ضخمة من الألعاب والأنشطة الرياضية، والمراكز الترفيهية العائلية المتخصصة التي ستقدم المتعة والتجارب المبتكرة والموجهة للعائلات والأطفال.



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