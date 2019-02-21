شكرا لقرائتكم هل تقتل عشبة الشيح 98% من الخلايا السرطانية خلال 16 ساعة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت الهيئة العامة للغذاء والدواء على مزاعم أن عشبة البعيثران “الشيح” تعالج مرض السرطان، وتقتل 98% من الخلايا السرطانية خلال 16 ساعة.

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وأكدت الغذاء والدواء أن المعلومة غير صحيحة، ولا يوجد أي أدلة أو دراسات تثبت فعالية ومأمونية استخدام عشبة البعيثران لعلاج مرض السرطان.

والشيح هو جنس نباتات عُشبية برية معمر، من الفصيلة النجمية (المركبات الأنبوبية الزهر)، وأنواعُه عديدة منتشرة في مُعظم أصقاع العالم، منها البرية، والطبية، والصناعية، والتزينية. وأشهر أنواعه الأفسنتين، والقيصوم، والشويلاء، والعبيثران، وجميعها من النباتات الطبية الّتي تقطع البلغم، وتخرج الديدان، وتُذهب الفُواق والمغص.



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