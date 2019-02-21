شكرا لقرائتكم جراحة 10 ساعات لاستئصال ورم سرطاني في اللسان بمستشفى عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - عسير

أجرى قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة أورام الرأس والرقبة بمستشفى عسير المركزي عملية نوعية لمريض لاستئصال ورم سرطاني من اللسان مع إجراء تنظيف وتشريح للعقد اللمفاوية بكلتا الجهتين من الرقبة بشكل كامل.

وتعتبر هذه العملية من العمليات النوعية الكبرى التي تُجرى بمستشفى عسير المركزي والتي استغرق إجراؤها أكثر من 10 ساعات، تخللها إرسال عينات من منطقة العملية لقسم الأنسجة للتأكد من عدم وجود بقايا للورم.

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وأُجريت العملية بفريق طبي مكون من عدد من أخصائيي جراحة الأنف والأذن والحنجرة وبقيادة استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة أورام الرأس والرقبة الدكتور مبارك بن شايع القحطاني، وفريق التخدير بقيادة الدكتور مصطفى إبراهيم والدكتور حسن تنبولي، وكذلك فريق التمريض المشارك بالمستشفى.

وقدم الدكتور مبارك شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد عايض عسيري والمشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي سعيد آل مستور على الدعم والاهتمام اللا محدود في كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات الطبية والجراحية للمرضى.



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