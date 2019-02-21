نتائج الأمن العام 1440| رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين بشكل مبدئي عبر موقع وزارة الداخلية...

نتائج الأمن العام 1440 والتي ينتظرها العديد من المواطنين السعوديين، فقد مرت فترة من الزمن على طرح مديرية الأمن العام لعدد من الوظائف والرتب الشاغرة لديها، وقد تهافت عليها عدد كبير من راغبي الالتحاق بتلك الوظائف، هذا وقد تم اليوم الإعلان عن نتائج قبول الأمن العام وإعلان أسماء المقبولين بوظائف الأمن العام 1440، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نقوم بتوضيح كيفية الاستعلام عن نتائج وظائف الأمن العام من خلال الرابط الرسمي والمخصص لهذا الشأن وهو البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية للتوظيف “أبشر”.

نتائج الأمن العام 1440

كانت قد أعلنت مديرية الأمن العام بالمملكة العربية السعودية، عن فتح باب القبول والتسجيل في الدورات العسكرية الخاص لعدد من الرتب، وقامت بتوضيح تلك الرتب والمؤهلات المطلوبة لكل منها.

Advertisements

موعد الإعلان عن نتائج وظائف الأمن العام 1440

وفقاً لما صرح به عدد من المصادر المطلعة، فإن موعد الإعلان عن نتائج الأمن العام من المقرر أن يكون خلال الأيام القليلة المقبلة تحديداً يوم الخميس 21-2-2019، كما أوضحت المصادر بأن خلال تلك الفترة سوف يتم فرز أسماء المقبولين مبدئيا، وذلك إلى حين تحديد موعد الحضور لمراجعة البيانات وتطابقها، مع ضرورة أن يصطحب المرشح المبدئي كافة المستندات المطلوبة كما كان موضحة في الإعلان عن الوظائف الشاغرة، ويعقب ذلك الكشف عن نتائج قبول الأمن العام.

رابط الاستعلام عن نتائج الأمن العام.. من هنا

ومن جانبها، أكدت مديرية الأمن العام على أنه الكل سواسية، حيث لا يوجد أفضلية في أسبقة التسجيل بالوظائف الشاغرة لديها، مؤكدة على أن آلية القبول ستكون من خلال المفاضلة بين النسبة المئوية للمؤهل العلمي الخاص بكل متقدم وكذلك نسبة اجتيازه لاختبارات القدرات العامة، ويمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عن نتائج الأمن العام من خلال الضغط هنا.

يمكنك الإطلاع على كافة المستندات والأوراق المطلوب معك لمطابقة بياناتك وذلك في حال القبول المبدئي من هنا